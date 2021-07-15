Часть Тулы 16 июля останется без электроснабжения: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Ф. Энгельса, 64;

с 09:00 до 16:00 - Жаворонкова, 5;

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; пер. Соснянский, 3-а, 3-13; ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.); пер. Поддубный, 8; ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е; ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 27-в, 29-а, 30-34; Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

с 09:00 до 18:00 - ул. Кутузова, 21, 17, 17-а; ул. Баженова, 12-а, ул. Кутузова, 17, 15, 15-а, 19.