В Ясногорском районе пожар на заброшенном участке потушили трое подростков

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В Ясногорском районе на заброшенном участке загорелась трава. К приезду пожарных огонь потушили трое подростков.

Как было установлено во время инспекции прокуратуры, 9 июля в 1,5 км от села Горшково на одном из земельных участков загорелась сухая трава. Эта территория принадлежала частному лицу, которое ей не занималось и не следило за ухудшением состояния. Участок зарос деревьями и кустами, а также сорняками, которые и привели к возгоранию сухой травы.

Местные жители увидели, как горит трава, и вызвали пожарных, а трое несовершеннолетних в это время приехали к месту возгорания на велосипедах и потушили огонь. При этом отмечается, что сухая трава большей частью выгорела самостоятельно.

Во время инспекции прокуратура выяснила, что местная администрация с 2010 года не контролировала, что происходит на этом земельном участке. В результате главе Ясногорского района ведомство вынесло представление, а владельца земли привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.