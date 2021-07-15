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Общество15 июля 2021 12:16

В Узловой предприятие работало в подвале жилого дома без системы защиты от пожара

Проверку провела местная прокуратура по обращению местного жителя
Елена Иргиз
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Проверку провела местная прокуратура по обращению местного жителя

Проверку провела местная прокуратура по обращению местного жителя

Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой предприятие работало в подвале жилого дома без системы защиты от пожара. Проверку провела местная прокуратура по обращению местного жителя.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель и ООО «Микс» находились и работали в нежилых помещениях дома № 50 по улице Беклемищева. При этом созданные офисы не были оборудованы пожарной сигнализацией и системой защиты от огня, также не было оповещения и табличек об эвакуации, огнетушителей. Более того, в производственных помещениях ООО «Микс» на путях эвакуации находились изделия, оборудования, мусор и другие предметы.

За данные нарушения суд закрыл ООО «Микс» и привлек к административной ответственности собственника нежилых помещений за нарушение требований пожарной безопасности.