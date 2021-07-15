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Общество15 июля 2021 11:55

В Богородицке местная УК подняла плату за коммуналку втайне от жителей

В этом пришлось разбираться с помощью прокуратуры
Елена Иргиз
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Жильцам дома пересчитали плату за услуги ЖКХ более, чем на 39 тысяч рублей

Жильцам дома пересчитали плату за услуги ЖКХ более, чем на 39 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке местная УК подняла плату за коммуналку втайне от жителей. В этом пришлось разбираться с помощью прокуратуры.

Как установила проверка межрайонной прокуратуры, ООО УК «Богородицкого района» в одностороннем порядке увеличила плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Пушкинской. При этом собрания собственников жилья не проводилось и жители дома ничего о повышении не знали.

Одна из проживающих в этом доме женщин пожаловалась на завышенные тарифы в прокуратуру. Ведомство вынесло руководителю управляющей компании представление, по которому 97 жильцам дома пересчитали плату за услуги ЖКХ более, чем на 39 тысяч рублей.