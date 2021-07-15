В Тульской области задержали похитителей заборов Фото: соцсети

Так, установлено, что 36-летний неработающий мужчина вместе с 40-летним неработающим подельником в ночное время спилили секцию забора на территории города. Позднее первый подозреваемый вернулся на место происшествия уже с другим подельником – 53-летним неработающим местным жителем. Вдвоем они снова похитили еще одну металлическую секцию.

При проведении оперативных мероприятий полицейские изобличили злоумышленников. Похищенное было обнаружено и изъято.