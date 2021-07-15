В Тульской области обнаружили плантацию конопли Фото: материалы пресс-служб

В ходе рейда в одном из малонаселенных поселков полицейские обратили внимание на теплицу за забором домовладения. Растения внутри были очень похожи на наркосодержащие.

При дальнейшей проверке сотрудники полиции выяснили, что в доме проживает неработающий ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летний мужчина.

В результате операции были изъяты 349 кустов растений. Ведется дальнейшая работа по выяснению деталей и обстоятельств противоправных действий.