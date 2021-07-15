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Происшествия15 июля 2021 10:49

В Тульской области директор предприятия обманул государство на 59 миллионов рублей

Теперь мужчину ждет суд
Елена Иргиз
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За такое преступление директору грозит наказание вплоть до лишения свободы

За такое преступление директору грозит наказание вплоть до лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области директор предприятия обманул государство на 59 миллионов рублей. Теперь мужчину ждет суд.

По данным предварительного следствия, с января 2018 по март 2019 года 37-летний фактический руководитель предприятия, которое занимается строительными работами и розничными и оптовыми поставками товаров, оформил фиктивные документы на реализацию товаров и услуг ряду контрагентов. Фактически никаких поставок или работ выполнено не было. Целью таких действий директора было уклонение от уплаты налогов. Всего фирма не заплатила в бюджет Российской Федерации 59 миллионов рублей.

К настоящему моменту расследование завершено, уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию и иные документы, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере» направлено в суд. На имущество общества с ограниченной ответственностью наложен арест. Его стоимость составляет более 37 млн. рублей.

Отметим также, что за такое преступление директору грозит наказание вплоть до лишения свободы на шесть лет.