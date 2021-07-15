Туляки проходят испытания для поступления в Рязанское училище ВДВ Фото: соцсети

Приемная комиссия Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова проводит вступительные испытания на базе Тульского госуниверситета совместно с представителями областного военкомата.

Абитуриентам необходимо сдать нормативы по физподготовке и пройти профессионально-психологический отбор. К результатам добавляются баллы ЕГЭ.

Выносливость оценивается по трем показателям – в беге на 100 метров и трехкилометровом кроссе, а также подтягивании на перекладине.

По окончании вступительных испытаний, члены комиссии обобщат все результаты и направят их в училище, где будет составлен рейтинг поступающих, в соответствии с которым будет принято решение о зачислении того или иного кандидата.