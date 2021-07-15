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Происшествия15 июля 2021 10:04

Две жительницы Тульской области за взятку организовали подставную фирму

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования документов
Елена Иргиз
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования документов

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования документов

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи проводят расследование факта незаконного использования документов для создания юридического лица. В уголовном деле обвиняются две 33-летние жительницы Тульской области.

По предварительной версии следствия, в феврале 2020 года две подозреваемые совместно зарегистрировали на подставное лицо фирму, однако вести какой-либо бизнес они не собирались. За это женщины получили денежное вознаграждение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, в частности, размер полученных злоумышленницами денег.