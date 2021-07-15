В областном клиническом онкодиспансере пройдет День мужского здоровья

17 июля с 8:00 до 14:00 в поликлинике онкодиспансера жители смогут получить консультацию врача-онкоуролога и сдать анализ крови на определение простатспецифического антигена, который помогает выявить патологии предстательной железы.

Адрес поликлиники: г. Тула, ул. Плеханова, 201А.

Прием будет проходить по предварительной записи по телефону 8 (4872) 33-81-41, прием звонков с 8:00 до 20:00.

С собой на прием необходимо взять паспорт, полис, СНИЛС.