В Донском водоканал после ремонта вновь облагородил территорию

Сейчас земельный участок снова облагородили, как и было до ремонта Фото: Алексей ФОКИН

В Донском по настоянию прокуратуры местное предприятие ООО «Водоканал Д» восстановило территорию после проведения земляных работ.

Как показала проверка, после ремонта водовода, который прошел 20 июня этого года на переулке Герцена и улице Гоголя, территория не была приведена в надлежащий вид. В связи с этим начальника производственной службы водоканала привлекли к административной ответственности.

Сейчас земельный участок снова облагородили, как и было до ремонта.