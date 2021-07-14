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Общество14 июля 2021 17:23

В Донском водоканал после ремонта вновь облагородил территорию

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
Елена Иргиз
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Сейчас земельный участок снова облагородили, как и было до ремонта

Сейчас земельный участок снова облагородили, как и было до ремонта

Фото: Алексей ФОКИН

В Донском по настоянию прокуратуры местное предприятие ООО «Водоканал Д» восстановило территорию после проведения земляных работ.

Как показала проверка, после ремонта водовода, который прошел 20 июня этого года на переулке Герцена и улице Гоголя, территория не была приведена в надлежащий вид. В связи с этим начальника производственной службы водоканала привлекли к административной ответственности.

Сейчас земельный участок снова облагородили, как и было до ремонта.