Часть Тулы 15 июля останется без электроснабжения: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Так, электричества не будет по следующим адресам:

с 08:30 до 17:00 - ул. Гармонная, 37; ул. Марата, 31-а, 35-а, 31, 33

с 09:00 до 16:00 - ул. Калинина, 26/4, 26, 26-а, 20 к.5, 26 к. 2, 22 к. 3, 26 к. 1

с 09:00 до 17:00 - ул. Рязанская, 20, 22, 1; 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (четн.), 21-49 (нечетн.); 2-й Волоховский пр-зд, 22-38 (четн.), 19-33 (нечетн.); ул. 4-я Овражная, 4-16 (четн.), 1-13 (нечетн.); ул. 3-я Овражная, 4-32 (четн.), 11-23 (нечётн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечетн.); ул. 2-я Волоховская, 24-42 (четн.), 21-39 (нечетн.); ул. Овражная, 14-44 (четн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (четн.); 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 4-28 (четн.), 3-25 (нечетн.); 23-й пр-зд, 3-24; ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б; ул. Станиславского, 12, 14, 20, 16, 18; ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечетн.), 22-52 (четн.); ул. Репина, 1-29 (нечетн.), 4-а, 8-а, 2-32 (четн.); ул. Газовая, 24; Скуратово: ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-зд, 1-8, 8-а; ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечетн.), 29-а, 2-16 (четн.); п. Н-Овсянниково, 1-а; п. Н-Скуратово, 100-а, 100-б, 100, 101-б; п. Н-Скуратово, 89-а, 100, 100-а, 15-45, 49; п. Трудовой, 51, 85-114.