В Каменском районе организация эксплуатировала газопровод без лицензии Фото: Алексей ФОКИН

В Каменском районе ООО «Гарант» эксплуатировало газопровод, не имея лицензии. Проверку провела местная прокуратура.

Инспекция показала, что данная организация эксплуатировала газопроводы высокого и низкого давления и газорегуляторный пункт в селе Архангельское без соответствующей лицензии по промышленной безопасности.

Прокуратура привлекла к ответственности директора ООО «Гарант», предписав ему штраф в 20 000 рублей. Также организация направила все необходимые документы на получение лицензии. Объект сейчас не эксплуатируется.