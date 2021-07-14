В Каменском районе организация эксплуатировала газопровод без лицензии
Фото: Алексей ФОКИН
В Каменском районе ООО «Гарант» эксплуатировало газопровод, не имея лицензии. Проверку провела местная прокуратура.
Инспекция показала, что данная организация эксплуатировала газопроводы высокого и низкого давления и газорегуляторный пункт в селе Архангельское без соответствующей лицензии по промышленной безопасности.
Прокуратура привлекла к ответственности директора ООО «Гарант», предписав ему штраф в 20 000 рублей. Также организация направила все необходимые документы на получение лицензии. Объект сейчас не эксплуатируется.