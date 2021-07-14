Суд назначил дебоширу штраф в 80 000 рублей за все хулиганские действия

За дебош на площади и драку с полицейским житель Суворова заплатит крупный штраф. Мужчина напился и начал хулиганить.

По данным судебного следствия, вечером 10 апреля 2021 года в приемном покое Суворовской центральной районной больницы 43-летний местный житель, будучи пьян, ударил головой в лицо полицейскому МОМВД России «Суворовский». В больницу мужчину привезли после того, как он на площади Победы поцарапал автомобиль и разбил окно в здании районной администрации.

Суд назначил дебоширу штраф в 80 000 рублей за все хулиганские действия.