Мужчина, будучи пьян, несколько раз ударил ножом незнакомца в шею и в спину Фото: Алексей ФОКИН

За убийство прохожего житель Тулы проведет 11 лет в колонии. Приговор по уголовному делу по статье «Убийство» вынес местный районный суд.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, вечером 26 марта 2021 года возле одного из домов на улице Патронная 42-летний мужчина, будучи пьян, несколько раз ударил ножом незнакомца в шею и в спину. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Теперь туляк на 11 лет отправится в исправительную колонию особого режима - так решил суд.