В момент аварии школьники были без защитной экипировки

В Узловой «Lada» столкнулась с мопедом: пострадали подростки. Это случилось поздно вечером 13 июля.

По предварительной информации, вчера около 23:10 в Узловой на улице Гагарина 23-летний молодой человек, будучи за рулем «Lada Priora», поворачивал налево и не уступил дорогу мопеду «Alpha», которым управлял 16-летний подросток без прав.

В результате аварии пострадал сам водитель мопеда и его 17-летний пассажир. Им оказали медицинскую помощь. В момент аварии школьники были без защитной экипировки.