Какие районы Тулы уже обработали от борщевика

Борщевик Сосновского – травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается обработка от борщевика. Используется рекомендуемый для сорняков особый гербицид.

С начала июля уже очистили 3 гектара в Северном Заречье, 8 гектар в деревне Медвенка, и 1,25 гектара в Березовой роще, на улице Бондаренко, в Загородном и 4-м Дачном проезде. Специалисты гасят борщевик специальным раствором, который не воздействует на другие растения.

Напомним, что борщевик Сосновского – травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги.