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Общество14 июля 2021 15:12

Какие районы Тулы уже обработали от борщевика

При борьбе с ним используется особый гербицид
Елена Иргиз
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Борщевик Сосновского – травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги

Борщевик Сосновского – травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги

Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается обработка от борщевика. Используется рекомендуемый для сорняков особый гербицид.

С начала июля уже очистили 3 гектара в Северном Заречье, 8 гектар в деревне Медвенка, и 1,25 гектара в Березовой роще, на улице Бондаренко, в Загородном и 4-м Дачном проезде. Специалисты гасят борщевик специальным раствором, который не воздействует на другие растения.

Напомним, что борщевик Сосновского – травянистое растение, способное вызывать сильные ожоги.