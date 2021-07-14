Пострадавшие в жесткой аварии с двумя грузовиками в Щекинском районе скончались в больнице

Удар был такой силы, что легковая машина отлетела на полосу встречного движения и уже там врезалась в грузовик Фото: материалы пресс-служб

Пострадавшие в жесткой аварии в Щекинском районе скончались в больнице. Трагедия произошла днем 13 июня.

Напомним, что вчера вечером около 19:05 на 210 километре трассы М-2 «Крым» в Щекинском районе произошла авария. По предварительным данным, 26-летний юноша, будучи за рулем «Mitsubishi Lancer» начал перестраиваться в правый ряд и столкнулся по касательной с едущей в том же направлении фурой «Man» с полуприцепом «Schmitz» боком со стороны пассажирского сидения. Удар был такой силы, что легковая машина отлетела на полосу встречного движения и уже там врезалась в грузовик «ГАЗ 2834».

В результате аварии двоих пострадавших - самого водителя «Mitsubishi» и его 23-летнюю пассажирку - отвезли в больницу. К сожалению, травмы оказались настолько серьезными, что их спасти не удалось.