Умер ветеран ВОВ, почетный гражданин Тулы Борис Цудиков

Борис Миронович участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии.

Сегодня, 14 июля, на 96-м году жизни скончался ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Борис Миронович Цудиков.

Во время Великой Отечественной войны Борис Миронович участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. Закончил войну Германии. Принимал участие в подготовке самолетов полка «Нормандия – Неман» к боевым вылетам. После войны учился в Хабаровском авиационном училище связи, проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения.

С 1963 по 1977 годы был преподавателем военной кафедры Тульского политехнического института. После увольнения из армии создал производственную лабораторию для ввода и обслуживания средств вычислительной техники, участвовал в испытаниях станка конструктора Степанова Л.В. для пулемета Калашникова в качестве стреляющего. Много лет занимался пулевой стрельбой, стал кандидатом в мастера спорта СССР, был председателем областной федерации пулевого спорта.

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «Ветеран Вооруженных сил», «20 лет безупречной службы». Кавалер ордена Почетного Легиона. Также был Почетным гражданином города-героя Тулы.