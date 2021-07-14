В Туле местный житель украл в баре телефон и банковскую карту Фото: Алексей ФОКИН

В Туле местный житель украл в баре телефон и банковскую карту.

По предварительной информации, злоумышленник находился у барной стойки, когда заметил, что одна из сотрудниц заведения оставила без присмотра свой мобильник и карту. Мужчина тут же забрал их и вышел из бара в неизвестном направлении. А позже пришло оповещение, что картой расплачивались в магазине.

Хозяйка телефона обратилась в полицию. Оперативники нашли злоумышленника по приметам. Им оказался 37-летний не работающий ранее судимый мужчина. Его задержали и доставили в отделение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.