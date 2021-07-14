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Происшествия14 июля 2021 11:11

Доверчивый житель Тулы на улице лишился телефона

Неизвестный попросил позвонить и скрылся
Елена Иргиз
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Доверчивый житель Тулы на улице лишился телефона

Доверчивый житель Тулы на улице лишился телефона

Фото: Алексей ФОКИН

Доверчивый житель Тулы на улице лишился телефона. Неизвестный попросил позвонить и скрылся.

По предварительной информации, в Туле некий злоумышленник подошел к 47-летнему мужчине и попросил телефон, ссылаясь на то, что ему якобы срочно надо позвонить, а с его собственного мобильника сделать это невозможно. Доверчивый мужчина дал незнакомцу свой телефон. Злоумышленник отошел в сторону, изображая разговор, а потом и вовсе убежал. Лишившись телефона, туляк обратился в полицию.

Оперативники быстро задержали похитителя. Им оказался 25-летний неработающий ранее судимый мужчина из Дубенского района. В преступлении он признался. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.