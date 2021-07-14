Волейбольная «Тулица» начала подготовку к новому сезону Фото: материалы пресс-служб

Команда собралась в манеже «Арсенала» и провела первую тренировку. На своей странице в соцсетях тульские волейболистки написали»: «жизнь клуба начинает играть новыми красками».

В ближайшие дни «Тулица» будет тренироваться в Туле. Далее команда отправится на два выездных сбора в южные регионы России. С 22 июля по 6 августа наши волейболистки будут тренироваться в крымской Алуште, а 16 по 30 августа проведут в специализированном центре «Волейград» в поселке Витязево Большой Анапы.

Напомним, с 10 октября второй сезон подряд «Тулица» будет выступать в Суперлиге, заняв по итогам прошлого чемпионата 11 место.