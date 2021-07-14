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Звезды14 июля 2021 10:25

День города Тулы отпразднуют 11 сентября

В отличие от даты программа мероприятий еще не утверждена
Игорь КОПЫТОВ
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День города Тулы отпразднуют 11 сентября

День города Тулы отпразднуют 11 сентября

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году вторая суббота осени выпадает на 11 сентября. По традиции, именно в этот день празднуется День города в Туле. Однако насколько масштабно удастся его отметить, пока неизвестно — все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если все сложится благополучно, то туляков как минимум ждет фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

Напомним, что пока в связи с опубликованными изменениями от 17 июня 2021 в Указе губернатора Тульской области № 62 все массовые мероприятия отменены из-за угрозы роста заболеваемости коронавирусом в Тульской области.