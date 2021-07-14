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Здоровье14 июля 2021 10:16

В Киреевске Тульской области откроется новый инфекционный госпиталь

Подготовиться к приему первых пациентов с коронавирусом должны уже в начале августа
Игорь КОПЫТОВ
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В Киреевске Тульской области откроется новый инфекционный госпиталь

В Киреевске Тульской области откроется новый инфекционный госпиталь

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области появится новый инфекционный госпиталь - под него перепрофилируют главный корпус Киреевской райбольницы. Сейчас там ведутся работы по перепланировке и ремонт. Для больницы уже заказали аппарат для плазмофереза, 6 аппаратов ИВЛ, 4 - ЭКГ, передвижной рентген, реанимационные кровати и больше 20 мониторов для наблюдения за пациентами.

Полностью подготовить к работе инфекционный госпиталь в Киреевске подрядчики должны к 5 августа.