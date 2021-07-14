В Новомосковске два директора предприятия избежали уголовной ответственности Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске суд освободил двух директоров предприятия от уголовной ответственности. Мужчины обвинялись в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Как было установлено в ходе судебного следствия, двое обвиняемых, будучи руководителями ООО ПК «Машстройинжиниринг», с 2015 по 2017 годы задолжали 25 миллионов налогов на добавленную стоимость. Однако в соответствии с расчетами налоговых органов за данное нарушение руководители предприятия выплатили в бюджет Российской Федерации не только долг, но и почти 10 миллионов штрафа и пени по НДС.

В связи с этим, суд освободил обоих директоров предприятия от уголовной ответственности, так как они полностью возместили причиненный ущерб. Постановление вступило в законную силу 13 июля.