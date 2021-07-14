В Тульской области третий день ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку

Фото: с сайта pixabay.com
В Тульской области пропала пенсионерка. Ее поиски ведет отряд «ЛизаАлерт».
84-летняя Орлова Лидия Ивановна из деревни Гранки Кимовского района 12 июля 2021 года ушла из дома и не вернулась.
Сообщаем приметы женщины:
- рост 160 см;
- телосложение xудощавое;
- волосы тёмно-русые, до плеч, с проседью.
Пенсионерка была одета в платье жёлто-коричневого цвета в белую ромашку, на ногах галоши.
Также сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Фото: отряд «ЛизаАлерт»