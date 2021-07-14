В Тульской области третий день ищут пропавшую 84-летнюю пенсионерку

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В Тульской области пропала пенсионерка. Ее поиски ведет отряд «ЛизаАлерт».

84-летняя Орлова Лидия Ивановна из деревни Гранки Кимовского района 12 июля 2021 года ушла из дома и не вернулась.

Сообщаем приметы женщины:

- рост 160 см;

- телосложение xудощавое;

- волосы тёмно-русые, до плеч, с проседью.

Пенсионерка была одета в платье жёлто-коричневого цвета в белую ромашку, на ногах галоши.

Также сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.