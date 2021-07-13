Под Тулой КамАЗ смял сразу четыре автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой на 82 км трассы «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» КамАЗ врезался сразу в четыре автомобиля. Это случилось днем 13 июля.

По предварительным данным, все машины ехали в сторону Калуги, когда на светофоре при въезде на трассу М-2 «Крым» водитель самосвала КамАЗ отвлекся, от чего машина врезалась в «Тойоту», которая затем въехала в «Хёнде», «Хёнде» - в «Хино», а «Хино» - в грузовую «Газель».

В аварии пострадал водитель Тойоты - его с различными травмами отвезли в больницу. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.