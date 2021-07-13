В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек
Фото: материалы пресс-служб
В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек. Работы проводились сегодня, 13 июля, сообщает городская администрация.
На месте присутствовали сотрудники полиции, Росгвардии, медики, МЧС и аварийные бригады
Фото: материалы пресс-служб
Один участок пришлось демонтировать спецтехникой, остальные жители разобрали сами.
Некоторые постройки жители разобрали сами
Фото: материалы пресс-служб
На месте присутствовали сотрудники полиции, медики, МЧС и аварийные бригады.