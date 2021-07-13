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Общество13 июля 2021 15:32

В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек

На месте присутствовали сотрудники полиции, медики, МЧС и аварийные бригады
Елена Иргиз
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В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек

В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек

Фото: материалы пресс-служб

В тульском поселке Плеханово в цыганском таборе снесли 9 построек. Работы проводились сегодня, 13 июля, сообщает городская администрация.

На месте присутствовали сотрудники полиции, Росгвардии, медики, МЧС и аварийные бригады

На месте присутствовали сотрудники полиции, Росгвардии, медики, МЧС и аварийные бригады

Фото: материалы пресс-служб

Один участок пришлось демонтировать спецтехникой, остальные жители разобрали сами.

Некоторые постройки жители разобрали сами

Некоторые постройки жители разобрали сами

Фото: материалы пресс-служб

На месте присутствовали сотрудники полиции, медики, МЧС и аварийные бригады.