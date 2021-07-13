Тулячка забрала чужие вещи из камеры хранения супермаркета Фото: Алексей ФОКИН

Тулячка забрала чужие вещи из камеры хранения супермаркета. Это случилось днем 13 июля.

По предварительной информации, одна из посетительниц сетевого супермаркета подобрала ключ к замку одной из ячеек камеры хранения и забрала там предметы одежды, оставленные другой покупательницей.

Оперативники вычислили злоумышленницу. Ей оказалась 58-летняя жительница Тулы. В преступлении женщина созналась. Все украденное обнаружилось при ней, его изъяла полиция. Сейчас правоохранители выясняют все подробности преступления.