Ранее судимый мужчина напал на пенсионера Фото: Алексей ФОКИН

За разбойное нападение на пенсионера житель Донского проведет 8 лет в колонии. Приговор вынес местный городской суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 29-летний ранее судимый житель Донского, будучи пьян, днем 23 февраля 2021 года, закрыв лицо маской, постучался в дверь квартиры 60-летнего мужчины, а когда тот открыл, ударил его два раза по голове металлической трубой. Оттеснив пострадавшего, обвиняемый проник в квартиру и забрал банковскую карту и два мобильных телефона. Таким образом он причинил ущерб пенсионеру больше, чем на 74 тысячи рублей.

Суд приговорил жителя Донского к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.