В Дубне коммерческая организация хранила опасные отходы без лицензии Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области коммерческая организация хранила опасные отходы на неподготовленной площадке. Факт нарушения выявила местная прокуратура.

Инспекция установила, что в нарушение закона организация ООО «АЗС-Сервис-Инвест» устроила на площадке нефтебазы в поселке Дубна место хранения и перевалки нефтепродуктов III класса опасности. При этом у предприятия не было лицензии для подобного вида деятельности.

Районная прокуратура завела на юридическое лицо административное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности» с выплатой штрафа в 200 тыс. рублей.

Организация также направила документы на получение лицензии, а нефтебаза в настоящее время не используется.