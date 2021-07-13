В Туле осудили троих членов запрещенной экстремистской организации Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили троих членов запрещенной экстремистской организации. Им вменялось преступление по статье «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими».

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемые были членами незарегистрированного общественного объединения «СССР», которое было признано экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации. Тем не менее, трое подсудимых, у каждого из которых была своя роль, собирали и проводили собрания, а также распространяли идеологию общества.

Несмотря на факты, обвиняемые свою вину не признали ни на следствии, ни во время суда. Все трое были осуждены и приговорены к различным срокам заключения: двое злоумышленников получили реальные 3 года колонии с ограничением свободы сроком на 1 год, третий соучастник осужден на 2,5 года условно также с ограничением свободы на 1 год. Двое подельников взяты под стражу в зале суда, получивший условный срок оставлен под подпиской о невыезде.

Приговор не вступил в законную силу.