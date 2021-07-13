В Ясногорске представитель цыганского этноса попался на неудачной краже Фото: Алексей ФОКИН

В Ясногорске представитель цыганского этноса попался на неудачной краже. Уйти от правоохранителей вору не удалось.

По предварительной информации расследования, злоумышленник в торговом зале сетевого магазина бытовой техники увидел оставленный без присмотра телефон и тут же забрал его себе, пользуясь тем, что его никто не заметил.

Сотрудники полиции вычислили вора, изучив записи камер видеонаблюдения, а потом и задержали его. Злоумышленником оказался 44-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса. В совершенном преступлении он признался. При нем был и украденный телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.