В Туле открылся новый центр вакцинации в Городском концертном зале Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Сейчас центр работает в тестовом режиме — ежедневно там могут прививаться одновременно до 15 человек. Центр полностью укомплектован медицинскими работники, в том числе помощь оказывают военные медики.

Для мониторинга загруженности в самых востребованных прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Это позволяет оперативно принимать меры в случае необходимости, но дефицита вакцины в регионе нет. В конце прошлой недели в Тульскую область поступила очередная партия – более 34 тысяч доз «Спутник V».