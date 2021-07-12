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Общество12 июля 2021 16:58

В Тульской области заблокировали сайт с поддельными дипломами

Страница в интернете обнаружилась во время мониторинга сети работниками Белевской прокуратуры
Елена Иргиз
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В Тульской области заблокировали сайт с поддельными дипломами

В Тульской области заблокировали сайт с поддельными дипломами

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайт, на котором продавали фальшивые дипломы. Страница в интернете обнаружилась во время мониторинга сети работниками Белевской прокуратуры.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.

По данному факту Прокуратура обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной. С требованиями прокурора суд согласился. В настоящее время сайт заблокирован.