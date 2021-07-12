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Общество12 июля 2021 16:25

Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию

Отмечается, что люди занимают место еще до открытия прививочного кабинета
Елена Иргиз
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Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию

Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию

Фото: Алексей ФОКИН

Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили очевидцы, заметив многометровые очереди в ТРЦ «Гостиный двор». Причем, люди стоят сразу в две очереди - на первый и второй компонент. Отмечается, что люди занимают место еще до открытия прививочного кабинета.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, вакцины хватает всем желающим. Дополнительные дозы доставляются по мере необходимости.