Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию Фото: Алексей ФОКИН

Туляки снова выстроились в очереди на вакцинацию. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили очевидцы, заметив многометровые очереди в ТРЦ «Гостиный двор». Причем, люди стоят сразу в две очереди - на первый и второй компонент. Отмечается, что люди занимают место еще до открытия прививочного кабинета.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, вакцины хватает всем желающим. Дополнительные дозы доставляются по мере необходимости.