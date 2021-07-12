Основными причинами трагедии становятся алкогольное опьянение и купание в неустановленных местах Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные в Тульской области утонуло 5 человек. Это случилось на различных водоемах региона.

Так, три несчастных случая произошло в субботу 10 июля: 30-летний мужчина утонул в пруду у деревни Озерки под Теплым, еще один, 54-летний мужчина - в селе Гати Веневского района. А в Дубне не смог выплыть из воды 48-летний местный житель.

Еще два случая произошло в воскресенье, 11 июля: в водоемах Узловой и поселка Петровский в Туле днем утонули двое мужчин.

По свидетельству сотрудников ГИМС и правоохранителей основными причинами трагедии становятся алкогольное опьянение и купание в неустановленных местах.