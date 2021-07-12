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Общество12 июля 2021 15:41

Серафим, Гордей и Илария: как жители Тульской области называли своих детей в июне

Статистику предоставил региональный комитет ЗАГС
Елена Иргиз
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Серафим, Гордей и Илария: как жители Тульской области называли своих детей в июне

Серафим, Гордей и Илария: как жители Тульской области называли своих детей в июне

Фото: Алексей ФОКИН

Серафим, Гордей и Илария: как жители Тульской области называли своих детей в июне. Статистику предоставил региональный комитет ЗАГС.

В прошлом месяце 2021 года в области родилось 493 мальчика и 433 девочки. Чаще всего родители выбирали для мальчиков имена Владислав, Артём, Александр, а для девочек - Алена, Виктория, Анна, Арина, Александра.

Были и редкие имена: Серафим, Агата, Бажена, Илария, Гордей и Лука.