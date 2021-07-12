В Тульской области перевернулся «ВАЗ 2112»: погибла 16-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области перевернулся «ВАЗ 2112»: погибла 16-летняя девушка. Водитель машины в момент происшествия был пьян.

По предварительным данным, 11 июля около 03:25 утра возле поселка Большое Огорево 26-летний молодой человек, будучи прилично пьян, был за рулем «ВАЗ 2112» и не справился с управлением, от чего автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка отечественной машины: девушка сидела на заднем сидении машины. Ехавшие с ними 15-летняя девушка и 18-летний парень доставлены в больницу с различными травмами.