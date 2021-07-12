В Тульской области продолжается аномальная жара: метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщают синоптики, в Тульской области с 13 по 16 июля 2021 года сохранится аномальная жара в +30..33°C.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в жаркий период года:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;

- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

В случае любой беды жители и гости региона могут позвонить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного - «112» и «101».