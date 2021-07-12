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Происшествия12 июля 2021 12:45

В Алексине и Суворовском районе рыбу ловили сетями

Браконьеров поймала полиция в ходе очередного рейда
Елена Иргиз
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В Алексине и Суворовском районе рыбу ловили сетями

В Алексине и Суворовском районе рыбу ловили сетями

Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские продолжают ловить браконьеров на реках и озерах области. Места возможного незаконного лова рыбы патрулируют специальные «водные группы» вмпесте с представителями ГИМС.

Браконьеров поймала полиция в ходе очередного рейда

Браконьеров поймала полиция в ходе очередного рейда

Фото: материалы пресс-служб

В частности, прошли рейды в акватории Оки в Суворовском районе и Алексине. Там обнаружились факты лова рыбы сетями. Полиция составила два административных протокола по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Также во время рейдов сотрудники полиции напоминают, что купаться в неустановленных местах запрещено.