В Алексине и Суворовском районе рыбу ловили сетями Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские продолжают ловить браконьеров на реках и озерах области. Места возможного незаконного лова рыбы патрулируют специальные «водные группы» вмпесте с представителями ГИМС.

Браконьеров поймала полиция в ходе очередного рейда Фото: материалы пресс-служб

В частности, прошли рейды в акватории Оки в Суворовском районе и Алексине. Там обнаружились факты лова рыбы сетями. Полиция составила два административных протокола по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Также во время рейдов сотрудники полиции напоминают, что купаться в неустановленных местах запрещено.