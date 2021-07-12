В Тульской области за неделю задержали 87 пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 5 по 11 июля сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 31 016 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 3 786 протоколов. Кроме того, 239 транспортных средства отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, были задержаны 87 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 48 из них привлечены к административной ответственности, еще 39 - от освидетельствования отказались.