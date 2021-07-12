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Происшествия12 июля 2021 11:49

В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества

Коммунальная авария лишила электроэнергии часть Зареченского района
Елена Иргиз
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В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества

В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества

Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества. В настоящее время электроэнергии нет в части Зареченского района, в том числе на улице Максимовского.

Как поясняют «Тульские городские электрические сети», электричество отключили из-за коммунальной аварии. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, по сообщениям местных жителей также не работают светофоры на остановке «Московская застава».