В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 12 июля, часть Тулы осталась без электричества. В настоящее время электроэнергии нет в части Зареченского района, в том числе на улице Максимовского.

Как поясняют «Тульские городские электрические сети», электричество отключили из-за коммунальной аварии. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, по сообщениям местных жителей также не работают светофоры на остановке «Московская застава».