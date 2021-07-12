В Туле на Веневском шоссе сгорела комната в квартире Фото: материалы пресс-служб

В Туле на Веневском шоссе сгорела комната в квартире. Пожар случился утром 11 июля.

Сообщение о возгорании спасатели получили около 06:34. На место происшествия выехали 8 машин и 30 человек пожарных, а также автолестница.

Огонь в квартире был потушен через полчаса. Сотрудники газодымозащитной службы вывели по лестнице с помощью спасательных устройств 7 человек, еще 40 - эвакуировали.

Пострадавших, к счастью, нет. В результате пожара выгорела комната. Причина происшествия устанавливается.