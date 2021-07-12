Кому из туляков отключат газ 12 июля
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле сегодня, 12 июля, часть домов останется без газа из-за того, что в это время будут проводится плановые работы по проверке газового оборудования. Точное время отключения газоснабжения зависит от того, как быстро жильцы указанных домов пустят специалистов газовых служб в свои квартиры.
Так, ожидаются следующие отключения:
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 5,
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 1,
- ул. Серова, 10, подъезд № 1.
с 12:00 до 18:00
- ул. Мезенцева, 36-а,
- Одоевское ш., 100, подъезды №№ 1, 2.