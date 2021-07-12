Кому из туляков отключат газ 12 июля Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сегодня, 12 июля, часть домов останется без газа из-за того, что в это время будут проводится плановые работы по проверке газового оборудования. Точное время отключения газоснабжения зависит от того, как быстро жильцы указанных домов пустят специалистов газовых служб в свои квартиры.

Так, ожидаются следующие отключения:

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 5,

- ул. Металлургов, 52, подъезд № 1,

- ул. Серова, 10, подъезд № 1.

с 12:00 до 18:00

- ул. Мезенцева, 36-а,

- Одоевское ш., 100, подъезды №№ 1, 2.