В Тульской области уже неделю ищут пропавшую 83-летнюю пенсионерку

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В Тульской области уже неделю ищут пропавшую пенсионерку. Поиски ведет отряд «ЛизаАлерт».
Шумилина Людмила Николаевна, 83 года, пропала в СНТ Полянское под Тулой. 5 июля пенсионерка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
Сообщаем приметы женщины:
Рост 158 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы каштановые.
Была одета: коричневая кофта, светло-голубая безрукавка, темно-синие с красными лампасами трико, синие калоши, светлая панама.
Особые приметы: хромает.