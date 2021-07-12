В Тульской области уже неделю ищут пропавшую 83-летнюю пенсионерку

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В Тульской области уже неделю ищут пропавшую пенсионерку. Поиски ведет отряд «ЛизаАлерт».

Шумилина Людмила Николаевна, 83 года, пропала в СНТ Полянское под Тулой. 5 июля пенсионерка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Сообщаем приметы женщины:

Рост 158 см, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы каштановые.

Была одета: коричневая кофта, светло-голубая безрукавка, темно-синие с красными лампасами трико, синие калоши, светлая панама.

Особые приметы: хромает.