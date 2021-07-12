Фото: ПФК «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» одержал первую победу на сборах в Австрии. Матч с азербайджанским клубом «Карабах» прошел в воскресенье, 11 июля.

Единственный гол в игре удалось забить на 20-й минуте первого тайма, когда Кангва с близкого расстояния пробил в ближний угол. Вратарь отбил мяч, но его тут же подхватил Марков и отправил точно в сетку. После этого у оружейников было еще несколько моментов, но безрезультатно.

Вместе с тем, «Арсенал» смог отразить все атаки противника и одержать заслуженную победу со счетом 1:0.