Жара не спадает: в Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 12 июля ожидается жара до +30..33°C. В связи с этим спасатели объявили метеопредупреждение.

Также ГУ МЧС России напоминает о правилах личной безопасности.

При жаре рекомендуется:

- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;

- употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.

В случае чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".