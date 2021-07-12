Жара не спадает: в Тульской области объявлено метеопредупреждение
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области 12 июля ожидается жара до +30..33°C. В связи с этим спасатели объявили метеопредупреждение.
Также ГУ МЧС России напоминает о правилах личной безопасности.
При жаре рекомендуется:
- носить воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, чаще находиться в тени;
- употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.
В случае чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".