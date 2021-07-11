Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2021 16:55

Телефонные мошенники опять похитили у туляков почти 2 млн рублей

Технология обмана отработана давно, но до сих пор на нее попадаются доверчивые люди
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Телефонные мошенники опять похитили у туляков почти 2 млн рублей

Телефонные мошенники опять похитили у туляков почти 2 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники похитили 1 миллион 969 тысяч рублей.

Как правило, звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять подмену номеров – у абонента высвечиваются реальные телефонные номера банковских организаций или государственных ведомств. Так что сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищенные счета» – повод насторожиться.