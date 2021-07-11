Телефонные мошенники опять похитили у туляков почти 2 млн рублей
Фото: Алексей ФОКИН
За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники похитили 1 миллион 969 тысяч рублей.
Как правило, звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять подмену номеров – у абонента высвечиваются реальные телефонные номера банковских организаций или государственных ведомств. Так что сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищенные счета» – повод насторожиться.