Телефонные мошенники опять похитили у туляков почти 2 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники похитили 1 миллион 969 тысяч рублей.

Как правило, звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять подмену номеров – у абонента высвечиваются реальные телефонные номера банковских организаций или государственных ведомств. Так что сообщение о необходимости перевода денег на так называемые «защищенные счета» – повод насторожиться.