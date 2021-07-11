Почти на 300 случаев, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество укусов клещей в Тульской области Фото: соцсети

Так, на 8 июля 2021 года было зарегистрировано 2481 случай присасывания клещей к людям, в том числе к детям - 826. В прошлом году на этот период было 2170 случаев.

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 48 завозных случаев при посещении Калужской области (16), Смоленской (4) и Костромской (2), а также ряда других.

Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса.

На 24 июня исследовано 1409 клещей, в 151 пробе подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 64 пробах - гранулоцитарного анаплазмоза человека.